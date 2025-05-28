Зеленский запросил трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает провести трехстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Украина готова к любому формату переговоров, как на техническом уровне, так и на уровне руководителей государств, включая возможность трехсторонней встречи с участием Трампа, Путина и его самого — Зеленского, приводит издание Kyiv Post слова президента Украины, сказанные им во время закрытой встречи с журналистами.

СМИ отмечают, что это заявление Зеленский сделал после серии атак украинских дронов по гражданским объектам в России. В Минобороны России отмечали, что киевский режим пошел на провокационные действия при поддержке Европы, стремясь подорвать процесс мирного урегулирования.

В свою очередь, российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам нанесли удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК Украины.

Ранее МИД России Сергей Лавров заявил, что о новом раунде переговоров Москвы и Киева объявят в ближайшее время.