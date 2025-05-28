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Путин потребовал равной и неделимой безопасности для всех

Источник:
Sibnet.ru
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Новая архитектура безопасности в Евразии должна быть равной, заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Что касается России, то наши подходы остаются принципиальными и неизменными. Не раз говорил и повторю: мы убеждены, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой, то есть все государства должны получить твердые гарантии собственной безопасности, но не за счет безопасности и интересов других стран», — сказал Путин.

Неделимость безопасности — один из принципов коллективной безопасности, заключающийся в том, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности другого. Этот принцип был заложен в Хельсинкский Заключительный акт, принятый участниками Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 году.

Яркий пример нарушения принципа неделимости безопасности — расширение НАТО. Альянс, принимая в свой состав новые государства, отказался учитывать интересы России, концентрируя у ее границ военные силы.

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