Врач предупредила о вреде длительного сна

Сон продолжительностью более девяти часов в сутки увеличивает риск ухудшения когнитивных функций, особенно у людей с симптомами депрессии, предупредила врач, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Избыточный сон может быть не только симптомом, но и фактором риска проблем с памятью и концентрацией внимания, отметила Павлова в своем телеграм-канале.

«Длительный сон (более девяти часов в сутки) ассоциируется с более низкими показателями памяти, зрительно-пространственных навыков и исполнительных функций», — отметила врач.

По ее словам, эти негативные эффекты наиболее выражены у людей с депрессивными симптомами, независимо от приема антидепрессантов.

Оптимальная продолжительность сна для взрослых составляет семь-восемь часов в сутки. Но бывают редкие исключения, когда люди спят меньше 7 часов, но все равно чувствуют себя энергичными (ученые связывают это с генетическими мутациями), пояснила Павлова.