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Ученые предупредили о магнитных бурях 28 мая

Источник:
Sibnet.ru
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Вспышки на поверхности Солнца вызовут магнитные бури на Земле в среду, 28 мая, свидетельствуют данные лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН

«Должна начать расти скорость солнечного ветра, причем на довольно продолжительный период. <…> Предварительно, рост будет умеренным, до 600 километров в секунду, но в прошлый раз при таком же прогнозе реальные характеристики пробили уровень 700-800 километров в секунду, раскачав поле Земли до довольно заметных бурь», — сообщили ТАСС в лаборатория солнечной астрономии.

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При этом отмечается, что в настоящее время солнечная активность возобновила спад. «Солнечное пятно №4100, которое в момент появления пугало своими размерами, активно разрушается и за последние 2 суток уменьшило площадь в четыре раза, прекратив формировать хоть какие-то риски», — отметили астрономы.

Но, по их словам, активность все же была зафиксирована, — «в частности, последняя вспышка, произошла именно здесь, — но, судя по всему, на это ушли последние остатки энергии».

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