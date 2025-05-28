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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Силы ПВО России за три часа уничтожили 112 украинских дронов

Источник:
Sibnet.ru
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа уничтожили и перехватили 112 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны России.

«C 21.00 мск 27 мая до 0.00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

При этом 59 из них сбили в Брянской области. Помимо этого:

в Белгородской ликвидировали 19 БПЛА;

в Тульской — 13;

в Курской — 10;

в Орловской — восемь;

в Калужской — три.

Ранее стало известно, что московские аэропорты задержали более сотни рейсов на фоне массированной атаки украинских беспилотников.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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mosquito__2010

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se 34

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mosquito__2010

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-2rist-

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