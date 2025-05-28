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Московские аэропорты задержали более сотни рейсов из‑за дронов

Источник:
РБК
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Аэропорт
Фото: © Sibnet.ru

Московские аэропорты задержали более сотни рейсов на фоне массированной атаки украинских беспилотников.

Москва в ночь на среду, 28 мая подверглась атаке беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин к 03.53 мск сообщил об уничтожении 29 беспилотников, летевших на Москву.

Все четыре московских аэропорта на фоне атаки дронов приостановили полеты. Сначала это сделало Домодедово, затем — Внуково и Жуковский, а после — Шереметьево, рассказали РБК в аэропортах.

На прилет и вылет задерживается более сотни рейсов. Больше всего задержек во Внуково: там задержали свыше 60 рейсов на вылет. Некоторые самолеты перенаправили в петербургский аэропорт Пулково.

Также ограничительные меры введены в аэропортах Калуги, Иваново, Ярославля, Костромы и Владимира.

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