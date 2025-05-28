Подросток в Иркутской области зарезал сверстников и погиб при пожаре

Тела пятерых несовершеннолетних обнаружены в сгоревшем частном доме в Байкальске, предположительно, один из подростков зарезал других и погиб сам при пожаре, сообщило СУ СК РФ по Иркутской области.

ЧП произошло в ночь на среду, 28 мая. По версии следствия в СНТ «Горный Байкал» в доме находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, и еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение.

Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.