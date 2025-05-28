НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Подросток в Иркутской области зарезал сверстников и погиб при пожаре

Источник:
Sibnet.ru
415 3
Место преступления в Байкальске, где погибли пятеро подростков
Фото: © СУ СК РФ по Иркутской области

Тела пятерых несовершеннолетних обнаружены в сгоревшем частном доме в Байкальске, предположительно, один из подростков зарезал других и погиб сам при пожаре, сообщило СУ СК РФ по Иркутской области.

ЧП произошло в ночь на среду, 28 мая. По версии следствия в СНТ «Горный Байкал» в доме находилась группа молодых людей. В какой-то момент один из них напал на присутствующих с ножом. В результате этого четверо подростков скончались на месте, и еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение.

Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался.

Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц. На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления во взаимодействии с сотрудниками полиции и экстренными службами. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Еще по теме
SpaceX потеряла прототип Starship в ходе испытательного полета
Московские аэропорты задержали более сотни рейсов из‑за дронов
Пассажирский самолет клюнул носом землю в Иркутской области
Белки атаковали жителей Омска
смотреть все
ЧП #Происшествия #Криминал #Иркутск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Представлены четыре варианта окончания конфликта на Украине
США выступили против участия Мединского в переговорах
Президент Франции получил пощечину от жены. ВИДЕО
Что означает значок VoLTE на экране смартфона
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

mosquito__2010

преступники захватившие власть в киеве через гос. переворот в 2014 г. напали на жителей донбасса которые...

se 34

Опять наверно приставал к чужим мужьям

mosquito__2010

то что нато агрессор и так всем было понятно.иначе зачем бы они расширялись на восток обманывая русских.просто...

-2rist-

такой богатый неурожай был, аж хранилищ не хватило...