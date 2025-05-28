Трамп обвинил Путина в «игре с огнем»

Президент США Дональд Трамп обвинил российского лидера Владимира Путина в «игре с огнем». Госдеп призвал не считать эти слова разочарованием.

«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее президент США заявил о недовольстве Путиным после того, как российские войска нанесли массированный ракетный удар по предприятиям ВПК Украины. В Кремле сочли слова Трампа результатом эмоциональной перегрузки.

Госдеп также объяснил резкие высказывания Трампа о Путине его личной обеспокоенностью и эмоциональной вовлеченностью в ситуацию вокруг Украины, а не разочарованием мирным урегулированием.

«Президент США стремится к справедливому и долгосрочному миру и поддерживает любые механизмы, способствующие дипломатическому решению конфликта», — отметила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс.