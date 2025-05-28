Возрождение «Волги» приостановили

Возрождение отечественных автомобилей «Волга» в обещанный срок не состоялось, но проект не закрыт, сообщила им занимающаяся компания.

Модельный ряд новых автомобилей «Волга» представили премьеру Михаилу Мишустину год назад. «Волгами» С40, К30 и К40 должны были обернуться китайские Changan Raeton Plus, Oshan X5 Plus и Uni-Z, соответственно. На ГАЗе обещали до конца 2024 запустить сборку этих автомобилей, а в 2025 году начать их серийный выпуск.

Выпуск машин должна была организовать нижегородская компания «Производство легковых автомобилей». В ней прокомментировали «Ъ-Приволжье», что работа над проектом продолжается, но конкретику не озвучили.

В Минпромторге на вопрос о перспективах сборки изданию не ответили, сообщив лишь, что оказывают автопроизводителям поддержку в соответствии с положениями Стратегии автопрома.

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