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Названы обладатели премий American Music Awards

Источник:
Sibnet.ru
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певица Билли Айлиш
певица Билли Айлиш
Фото: MTV International / CC BY 3.0

Церемония награждения American Music Awards состоялась в Лас-Вегасе, артистом года стала певица Билли Айлиш.

Билли Айлиш также вручили приз за «Песню года» — Birds of a Feather, она же стала лучшим гастролирующим артистом, лучшей поп-певицей, победительницей в номинации за поп-альбом года (Hit Me Hard And Soft), пишет CBS News.

Леди Гага и Бруно Марс удостоились награды за клип на песню Die With a Smile. Этот же трек принес им победу в категории за лучший дуэт. Бруно Марс также стал лучшим поп-певцом, а Леди Гага — лучшей певицей в стиле танцевальной музыки.

Рэпер Эминем был признан «лучшим хип-хоп исполнителем», в этой же категории для женщин победила Megan Thee Stallion. Победа в номинации «Открытие года» досталась Грэйси Абрамс. Twenty One Pilots выиграли в категориях «Лучший рок-артист» и «Лучший рок-альбом».

Бейонсе и Post Malone назвали лучшими исполнителями в стиле кантри. Шакира получила награду в номинации за латиноамериканскую песню (Soltera). Лучшими исполнителями R&B выбрали The Weeknd и SZA.

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