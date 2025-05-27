Революционные линзы позволят видеть в темноте

Китайские ученые разработали инновационные контактные линзы, позволяющие видеть в темноте. Линзы преобразуют инфракрасный свет в видимый, расширяя спектр человеческого зрения.

Такие линзы не требуют внешнего источника питания и позволяют одновременно видеть инфракрасный и видимый свет. Разработка представляет собой гибкий полимер, в который встроены специальные наночастицы.

Пока технология имеет статус экспериментальной, в настоящее время ее создатели работают над повышением чувствительности наночастиц для восприятия слабого инфракрасного света, говорится в статье исследователей, опубликованной журналом Cell.

Коммерциализация перспективной разработки станет доступной после создания линз с более высокой пространственной разрешающей способностью и чувствительностью. Их обладатели смогут видеть ночью, как днем.