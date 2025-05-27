Обновление Android сломало дисплеи смартфонов Samsung

Пользователи смартфонов Samsung с дисплеями AMOLED начали массово жаловаться на сломанные дисплеи после обновления Android, соответствующие сообщения появились на ресурсе Reddit.

Неисправность проявляется в появлении на экране постоянной зеленой линии, иногда их бывает несколько. Так, один из пользователей опубликовал видео своего Galaxy S21 FE, обновляющегося до One UI 6.1.

Когда установка была завершена примерно на 60%, на левой стороне дисплея появилась зеленая линия. В комментариях к публикации другие пользователи подтвердили наличие схожих проблем.

В частности, среди пострадавших оказались владельцы других моделей, например, Galaxy A73, у которых также наблюдаются зеленые линии, причем у некоторых они со временем утолщаются или их количество увеличивается.

На текущий момент компания Samsung официально не прокомментировала ситуацию с массовыми жалобами пользователей.