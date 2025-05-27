Ивлеева запустила собственное медиа

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева объявила о запуске собственного медиа «Настежь» на базе своего телеграм-канала.

«Мой личный канал "Настя Ивлеева" превращается в редакционно-авторское медиа "Настежь"», — написала Ивлеева.

По ее словам, она собрала отличную команду, чтобы рассказывать про «важное, свежее, настоящее и в интересных форматах». Ивлеева добавила, что ее фирменный юмор не исчезнет. «Душно не будет», — пообещала блогер.

В первый день работы, 26 мая, в «Настежь» рассказали о погоде, пощечине, которую получил президент Франции, идее о возрождении института благородных девиц, чемпионстве ФК «Краснодар». У телеграм-канала «Настежь» более 460 тысяч подписчиков.

Ивлеева после отмены в связи с проведением «голой» вечеринки в декабре 2023 года никак не может найти свое место. Она запускала лапшичную, сообщала о каком-то новом проекте. Также он вышла замуж за предпринимателя и телеведущего Филиппа Бегака, родственника Никиты Михалкова.