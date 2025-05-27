Таинственное «скопление душ» обнаружили в космосе

Специалисты Инженерной школы Пратта при Университете Дьюка в США обнаружили необычную электромагнитную активность в космосе, сообщается на сайте организации.

Исследователи зафиксировали аномальные всплески энергии, похожие на отблески молнии. С помощью высокоточных телескопов удалось выяснить, что подобные всплески простираются на несколько километров каждый.

Подобные вспышки могут указывать на существование специфических магнитных полей. Фактически, речь идет об открытии ранее неизвестных форм энергии во Вселенной, которые получили условное обозначение «скопление душ».

По оценке астрономов, ранее такую активность было невозможно зафиксировать из-за несовершенства регистрирующей аппаратуры. Теперь исследователи намерены установить за вспышками регулярное наблюдение.