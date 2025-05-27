Верховный суд предложил смягчить статью 228

Наказание за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта следует сделать «более взвешенными», что позволит чаще назначать виновным вместо колонии лечение от наркозависимости, сообщил судья Верховного суда Евгений Рудаков.

«В 2024 году за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотиков без цели сбыта, то есть для личного потребления, осуждено более 50 тысяч человек. Анализ судебной практики указывает на излишнюю суровость этой нормы, тем более что субъекты этих преступлений — лица, потребляющие наркотические средства, нуждающиеся в лечении», — цитирует Рудакова ТАСС.

Пленум Верховного суда России направил в Госдуму законопроект о смягчении наказаний для наркопотребителей.

Верховный суд, в частности, предлагает исключить наказание в виде лишения свободы за впервые совершенные незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотиков в значительном размере без цели сбыта (часть 1 статьи 228 УК РФ), незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества (часть 1 статьи 231 УК РФ) и незаконную выдачу или подделку рецептов на наркотические вещества (статья 233 УК РФ).

Также высший судебный орган выступает за снижение верхних порогов санкций за незаконный оборот наркотиков в крупном и особо крупном размере без цели сбыта: по части 2 статьи 228 УК РФ (крупный размер) — с 10 лет лишения свободы до 5 лет, а по части 3 статьи 228 УК РФ (особо крупный размер) с 15 до 10 лет.

«Характер общественной опасности этих преступлений, не связанных со сбытом наркотиков, в значительной мере отличается от характера общественной опасности иных преступлений», — отметил Рудаков.