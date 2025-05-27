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Windows 11 получила защиту от квантовых средств взлома

Источник:
Sibnet.ru
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Предварительная версия Windows 11 Canary сборки 27852 получила поддержку алгоритмов постквантового шифрования, которые способны противостоять квантовым средствам взлома.

Обновленная версия криптографической библиотеки Microsoft SymCrypt получила поддержку комплексных решений ML-KEM и ML-DSA, пишет портал Tom's Hardware. В частности, ML-KEM обеспечивает защиту от угрозы класса «собрать сейчас, расшифровать позже».

Данное решение предполагает, что злоумышленники собирают целевые данные уже сегодня, сохраняют их и ждут, пока квантовые компьютеры станут достаточно быстрыми, чтобы расшифровать похищенную информацию.

ML-DSA предназначается для сценариев, связанных с проверкой личности, а также для сохранения целостности цифровых подписей. При этом данные алгоритмы разрабатываются для противодействия атакам еще не существующих квантовых компьютеров.

Для шифрования используются математические уравнения, которые устойчивы к квантовой дешифровке. При этом они более требовательны к оборудованию по сравнению с классическими алгоритмами криптографии.

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