Windows 11 получила защиту от квантовых средств взлома

Предварительная версия Windows 11 Canary сборки 27852 получила поддержку алгоритмов постквантового шифрования, которые способны противостоять квантовым средствам взлома.

Обновленная версия криптографической библиотеки Microsoft SymCrypt получила поддержку комплексных решений ML-KEM и ML-DSA, пишет портал Tom's Hardware. В частности, ML-KEM обеспечивает защиту от угрозы класса «собрать сейчас, расшифровать позже».

Данное решение предполагает, что злоумышленники собирают целевые данные уже сегодня, сохраняют их и ждут, пока квантовые компьютеры станут достаточно быстрыми, чтобы расшифровать похищенную информацию.

ML-DSA предназначается для сценариев, связанных с проверкой личности, а также для сохранения целостности цифровых подписей. При этом данные алгоритмы разрабатываются для противодействия атакам еще не существующих квантовых компьютеров.

Для шифрования используются математические уравнения, которые устойчивы к квантовой дешифровке. При этом они более требовательны к оборудованию по сравнению с классическими алгоритмами криптографии.