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Деревянные пятиэтажки начнут строить в России

Источник:
ТАСС
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Строительство деревянных многоквартирных домов до пяти этажей должно начаться в России в течение 2025 года, сообщил зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

«Я думаю, что у нас, примерно в течение года, уже начнут достаточно активно реализовываться проекты, пускай там не с высотным домостроением, но средней этажности, до пяти этажей у нас дома из дерева должны появиться в нашей стране», — сказал ТАСС Кошелев.

По его словам, сейчас эти здания проходят испытания на воздействие прямого пламени, по результатам которых есть хорошие показатели. Сейсмоустойчивость деревянных зданий выше, чем железобетонных или кирпичных, добавил депутат.

К 2028 году в России хотят построить 27 миллионов квадратных метров жилья в многоэтажках из древесины. Деревянные дома предлагают использовать для расселения аварийного жилья.

По данным Росстата, в 2020 году построено 9,3 миллиона квадратных метров деревянного жилья, а в 2024 году — уже около 16 миллионов.


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