Россия запросила заседание СБ ООН по Украине из‑за угрозы миру

Россия запросила заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи со стремлением Европы помешать мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) 29 мая. Мы решили ответить зеркально и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса», — написал Полянский в своем телеграм-канале.

По его словам, заседание Совбеза, инициированное Россией, должно состояться 30 мая.

«Терпение наших недругов в ООН, затаившихся в ожидании результатов стамбульских переговоров и реакции на них президента Трампа, похоже, иссякло», — отметил Полянский. «Им важно поддерживать украинскую тему "на плаву" в Совете Безопасности, даже если они рискуют не угадать с предпочтительной для новой американской администрации тональностью», — добавил он.

Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла все ограничения по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России.