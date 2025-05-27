Непальский альпинист в 31‑й раз покорил Эверест

Непальский альпинист-рекордсмен Ками Рита Шерпа в 31-й раз поднялся на самую высокую вершину в мире Эверест, сообщил экспедиционный директор компании Seven Summit Treks Чханг Дава Шерпа.

«Сегодня около 4.15 (1.15 мск) Ками Рита успешно покорил самую высокую вершину мира Эверест в невероятный 31-й раз», — цитирует газета Himalayan Times Чханг Дава Шерпу.

Ками Рита Шерпа 55 лет. Впервые он поднялся на Эверест в 1994 году и с тех пор совершал восхождения почти каждый год. Его отец был одним из первых гидов-шерпов.

За последние два года альпинист покорял гору дважды за сезон. В 2023 году Ками Рита дважды поднялся на Эверест менее чем за неделю, установив мировой рекорд. Он соревнуется со своим коллегой шерпом Пасангом Давой Шерпой, у которого 29 восхождений на гору.

Шерпы — одна из живущих в Непале народностей, часто становятся гидами для восходящих на Эверест альпинистов.