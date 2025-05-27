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Алтайский край выплатит 100 тыс. руб. беременным школьницам

Источник:
Sibnet.ru
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Беременные школьницы и студентки в Алтайском крае смогут получить выплату в 100 тысяч рублей, сообщается на сайте министерства социальной защиты региона.

На сайте в подразделе «Поддержка молодых семей Алтайского края» раздела «Социальные выплаты» указывается, что единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей положена «женщине, обучающейся на очной форме обучения».

Для получения выплаты достаточно 12 недель учета по беременности в медицинской организации на территории Алтайского края, нужна справка «образовательной организации об обучении заявителя по очной форме».

«Выплата единовременная, касается не только школьниц, но всех девушек, которые очно обучаются по образовательным программам. Обращений от школьниц еще не было», — прокомментировал ТАСС представитель министерства.

В Сибири подобную поддержку получают беременные в Кузбассе.

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Жизнь #Общество #Алтайский край
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