СМИ узнали о скором решении Трампа по санкциям против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Трамп разочарован действиями президента России Владимира Путина и медленным ходом мирных переговоров, рассказали источники. Ранее глава Белого дома раскритиковал Кремль за ракетные удары по Украине.
Собеседники издания уточнили, что новые меры давления, обсуждаемые в Белом доме, не предполагают расширения банковских санкций. Рассматриваются другие ограничения.
При этом источники подчеркнули, что Трамп может отказаться от ужесточения санкционной политики в отношении России.