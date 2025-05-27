СМИ узнали о скором решении Трампа по санкциям против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Трамп разочарован действиями президента России Владимира Путина и медленным ходом мирных переговоров, рассказали источники. Ранее глава Белого дома раскритиковал Кремль за ракетные удары по Украине.

Собеседники издания уточнили, что новые меры давления, обсуждаемые в Белом доме, не предполагают расширения банковских санкций. Рассматриваются другие ограничения.

При этом источники подчеркнули, что Трамп может отказаться от ужесточения санкционной политики в отношении России.