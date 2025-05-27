Эксперт рассказал об альтернативе вкладам после снижения ставок

Россиянам на фоне вероятного снижения ставок летом стоит заранее присмотреться к некоторым альтернативным инструментам, сказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Несмотря на то, что снижения ставок по вкладам ждут уже летом, не стоит спешить перекладывать деньги в другие инструменты, сказал Зварич в интервью «Прайм».

«Лучше часть средств оставить на депозите. Например, финансовую подушку безопасности семьи не стоит размещать в инструментах с повышенным риском — эти средства лучше распределить между вкладами разной срочности и накопительными счетами», — отметил эксперт.

Но, по его словам, уже стоит присмотреться к другим возможностям получения дополнительного дохода. Это могут быть как консервативные инструменты (облигации), так и рисковые (акции).

При важно помнить — чем выше доход, тем выше риски, поэтому важно тщательно оценивать свои возможности и компетенции, заключил Зварич.