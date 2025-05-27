Какие предметы можно брать на ЕГЭ

Правила конкретно определяют, какие предметы можно брать на сдачу единого государственного экзамена, а какие категорически запрещено, рассказала руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

На ЕГЭ необходимо взять паспорт и черную гелевую или капиллярную ручку — без этих предметов участника не допустят до экзамена, отметила в интервью «Известиям» эксперт.

По ее словам, для отдельных дисциплин предусмотрены специальные материалы: на математику разрешается принести линейку без каких-либо пометок, на физику и химию — непрограммируемый калькулятор, а на географию —и транспортир.

Особые правила действуют для продуктов питания и лекарств. Воду можно пронести только в прозрачной бутылке без этикетки, а еду — оставить за пределами экзаменационного помещения. Медикаменты разрешены при наличии справки от врача, пояснила Подсухина.

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Категорически запрещено проносить любые электронные устройства: телефоны, смарт-часы, планшеты, наушники. Не допускаются программируемые калькуляторы, а также собственные справочные материалы и, конечно шпаргалки.

Если запрещенный предмет будет обнаружен непосредственно во время экзамена, участника удалят из аудитории без права пересдачи в текущем году, предупредила эксперт.