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Кремль встревожило заявление Запада о дальнобойных ракетах для ВСУ

Источник:
Life
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Решение ряда стран Европы снять для Киева ограничения на дальность удара ракетами по российской территории опасно и идет вразрез с мирным урегулированием, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявил, что снимает всякие ограничения на дальность украинских ударов немецким оружием по территории России. По словам политика, аналогичное решение принято Великобританией и Францией.

«Решения, если таковые решения действительно имеют место, они абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход на политическое урегулирование и на те усилия, которые сейчас делаются в рамках урегулирования», — сказал Песков в интервью Life.

Он подчеркнул, что это «достаточно опасное решение».

Ранее Германия после трех лет прозрачности в вопросе военной помощи Киеву приняло решение держать в тайне поставки оружия на Украину.

Цель такого решения, с точки зрения Берлина, состоит в том, чтобы создать «стратегическую двусмысленность», позволяющую скрыть собственные действия от противника.

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Политика #Мир #Военная политика
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