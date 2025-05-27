Дефицит картофеля в Белоруссии, знаменитой этой сельскохозяйственной культурой, удивил президента России Владимира Путина.

На встрече с представителями предпринимательских кругов Путин сказал о необходимости налаживать собственное производство картофеля. «Конечно, можно и в Беларуси картофель закупать, они там большие специалисты по картошке, но свое тоже неплохо иметь», — отметил президент.

«Он там закончился», — заявил замглавы президентской администрации Максим Орешкин. «Как закончился?» — удивился Путин. «Ну вот Александр Григорьевич совещание проводит…», — уточнил Орешкин. «Максим говорит, что картофель в Беларуси закончился. Что это такое?» — задался вопросом президент России.

Директор ООО «Русид» Марк Гехт заверил президента, что в России вопрос с импортозамещением картофеля будет решен. «Специалисты, в том числе в государственных научных учреждениях, способные решать эти задачи, найдены», — добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о непростой ситуации с белорусским картофелем, отметив, что все же без него белорусы не останутся.

По данным Минсельхоза России, в России картофель за год подорожал в 2,8 раза из-за неурожая прошлого года, а также увеличения себестоимости и недостатка хранилищ.