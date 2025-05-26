Найден простой способ похудения без упражнений

Исключение из рациона всего одной аминокислоты может вызывать стремительное и значительное снижение массы тела, выяснили исследователи Медицинской школы Нью-Йоркского университета. Речь идет о цистеине.

Цистеин — серосодержащая аминокислота, участвующая в синтезе важнейших молекул, таких как антиоксидант глутатион и коэнзим A, который играет ключевую роль в энергетическом обмене. Им богаты продукты животного происхождения, орехи и некоторые виды круп.

В ходе эксперимента удаление цистеина из рациона подопытных мышей активировало сразу две защитные реакции — интегрированный клеточный стресс (ISR) и окислительный стресс (OSR), следует из статьи исследователей, опубликованной журналом Nature.

Это вызвало быструю перестройку метаболизма: усилилось сжигание жира, а обычные пути переработки питательных веществ были нарушены. Ученые также зафиксировали резкое снижение уровня коэнзима A, что ухудшило работу митохондрий — энергетических станций клеток.

Организм был вынужден перейти на менее эффективные пути получения энергии, включая анаэробный гликолиз. При этом терялся в основном жировой запас, а мышечная масса сохранялась.

При этом эффект оказался полностью обратим, после возвращения к обычному рациону мыши быстро набирали прежний вес. По мнению ученых, открытие может стать основой для разработки краткосрочных метаболических вмешательств при ожирении и нарушениях обмена веществ у людей.