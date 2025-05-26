НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Найден простой способ похудения без упражнений

Источник:
Sibnet.ru
162 0

Исключение из рациона всего одной аминокислоты может вызывать стремительное и значительное снижение массы тела, выяснили исследователи Медицинской школы Нью-Йоркского университета. Речь идет о цистеине.

Цистеин — серосодержащая аминокислота, участвующая в синтезе важнейших молекул, таких как антиоксидант глутатион и коэнзим A, который играет ключевую роль в энергетическом обмене. Им богаты продукты животного происхождения, орехи и некоторые виды круп.

В ходе эксперимента удаление цистеина из рациона подопытных мышей активировало сразу две защитные реакции — интегрированный клеточный стресс (ISR) и окислительный стресс (OSR), следует из статьи исследователей, опубликованной журналом Nature.

Это вызвало быструю перестройку метаболизма: усилилось сжигание жира, а обычные пути переработки питательных веществ были нарушены. Ученые также зафиксировали резкое снижение уровня коэнзима A, что ухудшило работу митохондрий — энергетических станций клеток.

Организм был вынужден перейти на менее эффективные пути получения энергии, включая анаэробный гликолиз. При этом терялся в основном жировой запас, а мышечная масса сохранялась.

При этом эффект оказался полностью обратим, после возвращения к обычному рациону мыши быстро набирали прежний вес. По мнению ученых, открытие может стать основой для разработки краткосрочных метаболических вмешательств при ожирении и нарушениях обмена веществ у людей.

Еще по теме
Определено опасное для здоровья соотношение талии и роста
Чем отличается «хороший» холестерин от «плохого»
Врач Мясников объяснил, что пониженного давления не существует
Частый секс сочли признаком крепких отношений
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Шойгу рассказал о холоде и одиночестве наверху карьерной лестницы
Трамп отверг требование лидеров ЕС к России о прекращении огня
Укрепление рубля добьет угольную отрасль в Кузбассе
Представлены четыре варианта окончания конфликта на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Украины
«Ростех» объяснил бессилие ВСУ перед «Искандером»
Президент Франции получил пощечину от жены. ВИДЕО
ЛДПР внесет в Госдуму закон о зарплате домохозяйкам
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
32
Отказ Трампа вводить санкции против России расколол НАТО
30
Шойгу рассказал об одиночестве наверху карьерной лестницы
21
Представлены четыре варианта окончания конфликта на Украине
19
Трамп отверг требование лидеров ЕС к России о прекращении огня
18
США выступили против участия Мединского в переговорах