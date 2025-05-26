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Запад снял ограничения на дальнобойное оружие для Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Ракета Taurus
Ракета Taurus
Фото: © TAURUS Systems GmbH

США, Германия, Великобритания и Франция отменили ограничения на поставки дальнобойного оружия Киеву, сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

«Больше нет никаких ограничений по дальности на поставляемое Украине оружие — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей, ни со стороны американцев», — сказал он в интервью телеканалу WDR.

Политик уточнил, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России, так как ранее она не могла этого делать из-за отсутствия соответствующего оружия и необходимой для этого технологической поддержки.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что отмена ограничений на использование Киевом западных дальнобойных ракет будет означать, что с Россией «воюют страны НАТО». При этом частично Запад уже снимал соответствующие ограничения.

Так, осенью прошлого года администрация занимавшего пост президента США Джо Байдена разрешила Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов дальностью около 300 километров, речь шла об ударах по Курской области.

Мерц ранее анонсировал возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus с дальностью поражения до 600 километров. Если ВСУ получат это оружие, то под ударом окажутся сотни целей на территории Центральной России.

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