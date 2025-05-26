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Microsoft раскрыла бесплатный способ повышения производительности ПК

Источник:
Sibnet.ru
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Функция безопасности Windows 11 под названием Smart App Control повышает производительность системы, однако для этого требуется провести чистую установку операционной системы, сообщается в официальном блоге Microsoft.

Smart App Control помогает блокировать вредоносные приложения до того, как они смогут запуститься. При этом функция оказывает куда меньшее влияние на производительность ПК по сравнению с традиционными решениями для защиты от вирусов.

Smart App Control блокирует вредоносные приложения до запуска. Благодаря этому системе не нужно тратить ресурсы на постоянное сканирование и анализ активных файлов. Однако это возможно только при чистой установке Windows 11.

Пользователи не только получают более высокую производительность и более быструю работу системы, но продвинутую защиту за счет машинного обучения Smart App Control и использования функцией облачных данных, подчеркнули разработчики.

Smart App Control объединяет несколько средств защиты Защитника Windows. Она может блокировать запуск вредоносных приложений, а также потенциально нежелательных приложений. Еще один компонент SmartScreen блокирует ненадежные приложения.

Тема: Человек и компьютер
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