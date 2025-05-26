«Ростех» объяснил бессилие ВСУ перед «Искандером»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют оборонительных средств, способных отразить удары российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Искандеры» за последние дни нанесли несколько сокрушительных ударов по ВСУ. Ими были уничтожены лагерь подготовки спецназа, две установки ЗРК Patriot и судно-контейнеровоз с военным грузом. При этом по информации газеты The Washington Post, за минувшие выходные силы ПВО Украины не смогли перехватить ни одну ракету комплекса.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

«Противник не способен отразить удары комплекса "Искандер". Баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью. Перегрузка при ее маневрах значительно превышает перегрузки, которые может выдержать подавляющее большинство натовских зенитных ракет. Поэтому ВСУ сбивать "Искандер" нечем. Фактически противник может только наблюдать за полетом этих ракет, осознавая неизбежность поражения своих объектов», — пояснили в «Ростехе».

Могущество боевой части «Искандера» позволяет выводить из строя цели на существенном расстоянии от точки попадания ракеты. Если комплекс ПВО накрыло ударной волной и осколками этого боеприпаса, то его уже невозможно вернуть в строй, уточнили в пресс-службе госкорпорации.

«Еще одна характеристика ракет комплекса — высокая точность, которая значительно превышает показатели иностранных баллистических боеприпасов. Нередки случаи, когда они попадают, что называется, "в колышек", то есть поражают объект с нулевым отклонением от точки прицеливания», — отметили в «Ростехе».

Баллистические ракеты комплекса «Искандер» за счет скорости, убойной силы и невозможности их перехвата стали «одним из самых эффективных видов оружия в арсенале России», говорится в материале The Washington Post.