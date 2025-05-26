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Президент Франции получил пощечину от жены. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Франции Эмманюэль Макрон получил пощечину от супруги Брижит — момент попал на видео, которое завирусилось в СМИ и соцсетях.

Эпизод произошел перед выходом президента, прибывшего во Вьетнам, из самолета. Журналисты смогли запечатлеть сцену, когда в открывшейся двери лайнера видно, что рука первой леди оказалась на лице главы Франции.

После этого Брижит не приняла руку Макрона, когда они спускались по трапу.

Елисейский дворец подтвердил подлинность видео. Близкий друг президента сказал, что это была незначительная ссора между супругами.

«Это был момент, когда президент и его супруга в последний раз расслабились перед началом поездки, посмеявшись. Это момент соучастия. Этого недостаточно, чтобы дать сторонникам теории заговора пищу для размышлений», — передает его слова BFMTV.

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Топ комментариев

mosquito__2010

аналитики шманалитики.для украины сценарий один - вилы.

Voland2

Мама жрет от души , а ей нельзя?

mosquito__2010

полтора миллиона закопали страну разрушили продались с потрохами став колонией а их ещё и кинули.что...

Alex B 69

Профессиональный доносчик обижается на то, что донесли на неё... 😀😀