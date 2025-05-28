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Чего нельзя писать в комментариях к денежным переводам

Источник:
Sibnet.ru
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Денежный перевод
Фото: © Sibnet.ru

Шутливые подписи к денежным переводам через банковские приложения могут привести к блокировке счета и даже вниманию правоохранительных органов, предупреждают эксперты Центра финансовой экспертизы «Роскачества».

«Случается, что молодежь при переводах денег друг другу несерьезно подходит к финансовым вопросам и в шутку оставляет в назначении платежа комментарии вроде "на взрывчатку" или "взятка". Такие шутки могут закончиться блокировкой не только перевода, но и счета, а возможно, и привлечением следственных органов», — подчеркнули в Центре финансовой экспертизы.

В результате отправителю перевода придется доказывать банку обоснованность таких транзакций в письменном виде. Банк может занести шутника в черный список.

«Переводы, выполняемые между физическими лицами, в принципе не нуждаются в указании о назначении платежа. Поле с комментарием можно оставлять пустым», — посоветовали эксперты Роскачества.

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Внимание могут также привлечь признаки коммерции в переводах. «Если получатель перевода ведет коммерческую деятельность, банк должен об этом знать. А нередко продавцы или мастера, оказывающие услуги, просят при переводах ничего не указывать в комментариях. Тем самым самозанятые могут попытаться уйти от налогов», — пояснили в Роскачестве.

В комментариях к таким переводам лучше честно указать, что вы переводите деньги за товар или услугу, порекомендовали в Центре финансовой экспертизы.

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