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Какие мышцы у человека самые сильные

Источник:
Sibnet.ru
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Мыщцы
Фото: © Pxhere.com

Жевательные и икроножные мышцы — самые сильные в теле человека. Они способны развивать силу, превышающую 100 килограммов.

Жевательные мышцы (всего их у человека четыре) расположены в области челюстей. Они позволяют грызть и пережевывать пищу. Эти мышцы способны сжимать челюсти с усилием выше 100 килограммов.

Икроножные мышцы (их две) находятся в нижней части ног. Они выполняют важнейшую функцию — поддерживают тело человека в равновесии. Дело это нелегкое, оттого эти мышцы так сильны. Они могут развивать усилие на сухожилии порядка 130 килограммов.

Выпрямитель позвоночника способен развивать усилие до 500 килограммов. Но его нельзя считать отдельной мышцей — это сплетение множества мышечных пучков, идущих от шеи до крестца.

Есть мнение, что самой сильной мышцей в теле человека является язык. Но это миф: он также состоит из множества отдельных мышц.

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Наука #Интересно
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