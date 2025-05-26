Стало известно о закулисных переговорах России и Украины

Переговорный процесс России и Украины продолжается в закулисной форме, но ясности, где пройдет новая официальная встреча делегаций, пока нет.

Как ранее заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.

«Пока нет ясности по вопросу о том, где именно пройдут переговоры. Стамбул, конечно же, удобная, проверенная, заявившая о себе переговорная площадка. Ведется закулисный переговорный процесс, но пока никакой конкретики», — рассказал РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

На уточняющий вопрос о том, могут ли переговоры пройти в Турции, в частности в Стамбуле, источник отметил, что «ничего исключать нельзя». По его словам, решение по дате и месту переговоров принимает не турецкая сторона.

«Поэтому лучше адресовать этот вопрос самим сторонам переговорного процесса», — пояснил источник.