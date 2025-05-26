НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Стало известно о закулисных переговорах России и Украины

Источник:
РИА Новости
724 1

Переговорный процесс России и Украины продолжается в закулисной форме, но ясности, где пройдет новая официальная встреча делегаций, пока нет.

Как ранее заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.

«Пока нет ясности по вопросу о том, где именно пройдут переговоры. Стамбул, конечно же, удобная, проверенная, заявившая о себе переговорная площадка. Ведется закулисный переговорный процесс, но пока никакой конкретики», — рассказал РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

На уточняющий вопрос о том, могут ли переговоры пройти в Турции, в частности в Стамбуле, источник отметил, что «ничего исключать нельзя». По его словам, решение по дате и месту переговоров принимает не турецкая сторона.

«Поэтому лучше адресовать этот вопрос самим сторонам переговорного процесса», — пояснил источник.

Еще по теме
Президент Франции получил пощечину от жены. ВИДЕО
Трамп обрушился с критикой на Путина и Зеленского
Завершен обмен пленными по формуле «1000 на 1000»
Выход США из переговоров сравнили с поражением Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Шойгу рассказал о холоде и одиночестве наверху карьерной лестницы
Трамп отверг требование лидеров ЕС к России о прекращении огня
Укрепление рубля добьет угольную отрасль в Кузбассе
Представлены четыре варианта окончания конфликта на Украине
Обсуждение (1)
Картина дня
Президент Франции получил пощечину от жены. ВИДЕО
Стало известно о закулисных переговорах России и Украины
Трамп обрушился с критикой на Путина и Зеленского
ЛДПР внесет в Госдуму закон о зарплате домохозяйкам
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

mosquito__2010

аналитики шманалитики.для украины сценарий один - вилы.

Voland2

Мама жрет от души , а ей нельзя?

mosquito__2010

полтора миллиона закопали страну разрушили продались с потрохами став колонией а их ещё и кинули.что...

Alex B 69

Профессиональный доносчик обижается на то, что донесли на неё... 😀😀