ЛДПР внесет в Госдуму закон о зарплате домохозяйкам

ЛДПР 26 мая внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект о зарплатах домохозяйках, сообщил один из авторов документа, председатель думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Мы в ЛДПР уважительно относимся к любому честному созидательному труду и считаем, что ведение домашнего хозяйства — полноценная работа, имеющая большое значение для общества, а потому заслуживающая оплаты», — написал Нилов в телеграм-канале.

Законопроект предлагает выделить особую категорию среди безработных — тех, кто занимается ведением домашнего хозяйства в семье с небольшим доходом.

«Помимо уборки жилого помещения и приготовления пищи для всей семьи, здесь речь идет о воспитании детей и присмотре за ними, уходе за инвалидами, а также другими нетрудоспособными членами семьи», — отметил автор документа.

Выплата в размере прожиточного минимума, установленная в субъекте проживания, будет назначаться на шесть месяцев с последующим продлением. Но претендовать на нее можно, только если среднедушевой доход семьи не превышает двукратный прожиточный минимум трудоспособного населения региона.

«То это не любая семья и не любая хозяйка, которая якобы занимается домашним хозяйством и при этом имеет садовника, повара, няню, водителя, ответственного по домашнему хозяйству, а сама является безработной, потому что муж обеспечивает вольготное проживание в дорогом коттедже с кучей обслуги», — прокомментировал Нилов RTVI.

Автором идеи о зарплате домохозяйкам был основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Госдума в 2020 году уже рассматривала подобный законопроект и отклонила его. В нем не были определены источники финансирования, выплату предлагали сделать на уровне МРОТ, что не соответствовало законодательству.