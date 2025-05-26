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Осенью в России заработают ограничения по банковским картам

Источник:
«Известия»
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Осенью в России начнут действовать ограничения на количество банковских карт, которые можно выпустить на одного человека, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Пока звучит предложение — всего 20 карт и 5 в одном банке, но, мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать. Количество банков не обсуждается, только количество карт», — сказал Аксаков в интервью «Известиям».

По его словам, соответствующую инициативу планируют внести на рассмотрение нижней палаты в июне.

В начале марта Банк России предложил ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами. Права добросовестных граждан такая мера не нарушит, однако она позволит побороть «веерный выпуск» карт, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Топ комментариев

mosquito__2010

аналитики шманалитики.для украины сценарий один - вилы.

Voland2

Мама жрет от души , а ей нельзя?

mosquito__2010

полтора миллиона закопали страну разрушили продались с потрохами став колонией а их ещё и кинули.что...

Alex B 69

Профессиональный доносчик обижается на то, что донесли на неё... 😀😀