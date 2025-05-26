Осенью в России заработают ограничения по банковским картам

Осенью в России начнут действовать ограничения на количество банковских карт, которые можно выпустить на одного человека, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Пока звучит предложение — всего 20 карт и 5 в одном банке, но, мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать. Количество банков не обсуждается, только количество карт», — сказал Аксаков в интервью «Известиям».

По его словам, соответствующую инициативу планируют внести на рассмотрение нижней палаты в июне.

В начале марта Банк России предложил ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами. Права добросовестных граждан такая мера не нарушит, однако она позволит побороть «веерный выпуск» карт, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.