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Школьники назвали самый страшный экзамен в программе ЕГЭ

Источник:
«Газета.ру»
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Большинство школьников считают экзамен по русскому языку самым сложным в программе ЕГЭ и ОГЭ, говорится в исследовании, проведенном платформой «Умскул».

Самым сложным предметом в программе ОГЭ и ЕГЭ участники опроса считают русский язык — об этом сообщили 27% девятиклассников и каждый пятый ученик 11-го класса, приводит «Газета.ру» результаты опроса.

На втором месте оказались математика (считают сложной 25% девятиклассников) и профильная математика (17% выпускников).

Также в топ сложных предметов входит обществознание — здесь трудности возникают у 10% девятиклассников и 15% выпускников.

При этом обществознание является одним из самых популярных предметов по выбору — в этом году ОГЭ по обществознанию сдают 44% участников опроса, ЕГЭ — 38%.

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Жизнь #Образование
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