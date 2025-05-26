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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Способность России наносить удары тысячами дронов встревожила Запад

Источник:
The Economist
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Рост производства беспилотников типа «Герань» позволит России в скором будущем наносить удары тысячью дронов одновременно, пишет The Economist со ссылкой на источники.

«Россия планирует увеличить производство беспилотников до 500 в день, что сделает массированные атаки роями по тысяче штук реальностью», — сказал один из источников.

По мнению экспертов, главной проблемой Украины становится количество российских дронов, с которым не справляются системы ПВО. «Даже если Украине удастся вдруг стабилизировать линию фронта на востоке, трудности с защитой неба только возрастут», — считают они.

Россия находит все больше и больше способов прорваться через украинскую ПВО, которая испытывает нехватку ракет-перехватчиков, отмечает издание.

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Оборона #Оружие #Военная политика
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