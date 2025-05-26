Сборная США впервые за 92 года победила на ЧМ по хоккею

Сборная США обыграла швейцарцев в финале чемпионата мира по хоккею, в последний раз американцы завоевывали этот титул 92 года назад.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В первом овертайме победную шайбу забросил Тейдж Томпсон.

США выигрывали золото ЧМ в 1933 году, формально признали чемпионом мира в 1960-м как победителя олимпийского хоккейного турнира. Серебро чемпионата мира американцы в последний раз брали в 1950-м.

В матче за бронзовые награды сборная Швеции разгромила национальную команду Дании со счетом 6:2.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года. Национальная команда уже пропустила четыре ЧМ и не сыграет на мировом первенстве 2026 года.