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Сборная США впервые за 92 года победила на ЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная США на ЧМ по хоккею — 2025
Фото: © IIHF

Сборная США обыграла швейцарцев в финале чемпионата мира по хоккею, в последний раз американцы завоевывали этот титул 92 года назад.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей. В первом овертайме победную шайбу забросил Тейдж Томпсон.

США выигрывали золото ЧМ в 1933 году, формально признали чемпионом мира в 1960-м как победителя олимпийского хоккейного турнира. Серебро чемпионата мира американцы в последний раз брали в 1950-м.

В матче за бронзовые награды сборная Швеции разгромила национальную команду Дании со счетом 6:2.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года. Национальная команда уже пропустила четыре ЧМ и не сыграет на мировом первенстве 2026 года.

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