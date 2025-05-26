Трамп обрушился с критикой на Путина и Зеленского

Высказывания главы Украины Владимира Зеленского создают проблемы его стране, а российский лидер Владимир Путин запускает дроны «без всякой причины, заявил президент Соедиенных Штатов Дональд Трамп.

«Президент Зеленский не приносит пользы своей стране, разговаривая так, как он это делает. Каждое его слово создает проблемы. Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», — отметил Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп раскритиковал также и президента России. По словам американского президента, у него всегда были хорошие отношения с Путиным, но теперь с ним «что-то случилось».

«Ракеты и дроны запускают по городам Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но если он ее получит, это приведет к падению России!» — написал Трамп.