НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп обрушился с критикой на Путина и Зеленского

Источник:
Sibnet.ru
631 3
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Высказывания главы Украины Владимира Зеленского создают проблемы его стране, а российский лидер Владимир Путин запускает дроны «без всякой причины, заявил президент Соедиенных Штатов Дональд Трамп.

«Президент Зеленский не приносит пользы своей стране, разговаривая так, как он это делает. Каждое его слово создает проблемы. Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», — отметил Трамп в соцсети Truth Social.

Трамп раскритиковал также и президента России. По словам американского президента, у него всегда были хорошие отношения с Путиным, но теперь с ним «что-то случилось».

«Ракеты и дроны запускают по городам Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть, и, возможно, это подтверждается, но если он ее получит, это приведет к падению России!» — написал Трамп.

Еще по теме
Завершен обмен пленными по формуле «1000 на 1000»
Выход США из переговоров сравнили с поражением Украины
Завершен второй этап обмена пленными 1000 на 1000
Представлены четыре варианта окончания конфликта на Украине
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Шойгу рассказал о холоде и одиночестве наверху карьерной лестницы
«Искандер» уничтожил до 70 украинских спецназовцев одним ударом
Отказ Трампа вводить санкции против России расколол НАТО
Трамп отверг требование лидеров ЕС к России о прекращении огня
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
32
Отказ Трампа вводить санкции против России расколол НАТО
30
Шойгу рассказал об одиночестве наверху карьерной лестницы
21
Представлены четыре варианта окончания конфликта на Украине
19
Трамп отверг требование лидеров ЕС к России о прекращении огня
18
США выступили против участия Мединского в переговорах