Обществознание исключат из программы шестых и седьмых классов

Обществознание исчезнет из школьной программы шестых-седьмых классов с 1 сентября 2025 года, изучение этого предмета продолжится только в восьмом-одиннадцатых классах, сообщили в Минпросвещении.

«С 1 сентября 2025 года обществознание останется для учеников восьмых-одиннадцатых классов, с 1 сентября 2026 года обществознание будет преподаваться для девятого-одиннадцатых классов», — уточнили РИА Новости в ведомстве.

Переход на новые программы по обществознанию будет происходить постепенно в течение двух лет.

По словам директора Института развития, здоровья и адаптации ребенка Елены Приступы, учебный план в школах должен быть максимально гибким и отвечать современным вызовам, чтобы не только идти в ногу со временем, но и создавать качественные условия для быстро развивающейся системы общего образования.