Завершен обмен пленными по формуле «1000 на 1000»

Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000», вернулись еще 303 бойца российской армии, сообщило в Минобороны РФ

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле "1000 на 1000 человек"», — сказано в сообщении.

С подконтрольной киевскому режиму территории возвратили еще 303 российских военнослужащих, взамен Украине передали столько же пленных ВСУ.

Сейчас возвращенные российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Первый этап обмена состоялся в пятницу. Накануне произошел второй этап — в Россию вернулись 307 военнослужащих, Киеву передали столько же украинских пленных.

Договоренность об обмене в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.