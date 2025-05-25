НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Завершен обмен пленными по формуле «1000 на 1000»

Источник:
Sibnet.ru
515 3

Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000», вернулись еще 303 бойца российской армии, сообщило в Минобороны РФ

«В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле "1000 на 1000 человек"», — сказано в сообщении.

С подконтрольной киевскому режиму территории возвратили еще 303 российских военнослужащих, взамен Украине передали столько же пленных ВСУ.

Сейчас возвращенные российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Первый этап обмена состоялся в пятницу. Накануне произошел второй этап — в Россию вернулись 307 военнослужащих, Киеву передали столько же украинских пленных.

Договоренность об обмене в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.

Тема: Военная операция на Украине
Штурмовики и десантники получат укороченные Калашниковы
Выход США из переговоров сравнили с поражением Украины
Завершен второй этап обмена пленными 1000 на 1000
Представлены четыре варианта окончания конфликта на Украине
смотреть все
Политика #Мир #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Шойгу рассказал о холоде и одиночестве наверху карьерной лестницы
«Искандер» уничтожил до 70 украинских спецназовцев одним ударом
Отказ Трампа вводить санкции против России расколол НАТО
Трамп отверг требование лидеров ЕС к России о прекращении огня
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

ld_andrey

Опять буржуи заныли, а ведь как нахваливали рыночную экономику.

mosquito__2010

аналитики шманалитики.для украины сценарий один - вилы.

Voland2

Мама жрет от души , а ей нельзя?

pepelmetal

Это же райский сад по борельке 🤣