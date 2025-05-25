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Вспышка высочайшего класса произошла на Солнце

Источник:
ТАСС
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Вспышка высочайшего класса Х зафиксирована на Солнце в воскресенье, сообщили в Институте прикладной геофизики.

«25 мая в 04.52 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4098 (S05W22) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 17 минут», — рассказали ТАСС в институте.

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Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

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Топ комментариев

ld_andrey

Опять буржуи заныли, а ведь как нахваливали рыночную экономику.

mosquito__2010

аналитики шманалитики.для украины сценарий один - вилы.

Uynachalnica

Тут вам не здесь, с Дудем прокатило, а вот о вице-спикере думы? Он, по идее, неподсуден по закону. Замахнулась...

pepelmetal

Это же райский сад по борельке 🤣