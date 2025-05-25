Места работы должников начнут искать через программы‑роботы

Судебные приставы смогут находить места работы должников, скрывающих свои источники доходов, применяя программы-роботы, говорится во вступивших в силу изменениях в закон «Об исполнительном производстве».

Поправки в закон предоставили им право для поиска места работы должника направлять автоматизированные запросы в организации, органы власти и государственные внебюджетные фонды (Социальный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования).

«Задача службы судебных приставов — в первую очередь найти доход», — приводит ТАСС слова директора Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрия Аристова.

По его словам, судебным приставам важно знать своевременно и очень быстро о трудоустройстве должника, потому что должники «бегают по всей стране». «Как только мы его находим, он увольняется и переходит на другое место. Почему другие институты общества не могут здесь помочь?», — отметил Аристов он.