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Места работы должников начнут искать через программы‑роботы

Источник:
ТАСС
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Судебные приставы смогут находить места работы должников, скрывающих свои источники доходов, применяя программы-роботы, говорится во вступивших в силу изменениях в закон «Об исполнительном производстве».

Поправки в закон предоставили им право для поиска места работы должника направлять автоматизированные запросы в организации, органы власти и государственные внебюджетные фонды (Социальный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования).

«Задача службы судебных приставов — в первую очередь найти доход», — приводит ТАСС слова директора Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрия Аристова.

По его словам, судебным приставам важно знать своевременно и очень быстро о трудоустройстве должника, потому что должники «бегают по всей стране». «Как только мы его находим, он увольняется и переходит на другое место. Почему другие институты общества не могут здесь помочь?», — отметил Аристов он.

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Жизнь #Законы
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Топ комментариев

ld_andrey

Опять буржуи заныли, а ведь как нахваливали рыночную экономику.

mosquito__2010

аналитики шманалитики.для украины сценарий один - вилы.

Uynachalnica

Тут вам не здесь, с Дудем прокатило, а вот о вице-спикере думы? Он, по идее, неподсуден по закону. Замахнулась...

pepelmetal

Это же райский сад по борельке 🤣