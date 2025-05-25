Министр спорта России поздравил «Краснодар» с чемпионством

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил клуб «Краснодар» с победой в чемпионате России по футболу.

В субботу, 24 мая «Краснодар» разгромил дома московское «Динамо» со счетом 3:0 в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые в истории стал чемпионом России.

«Поздравляю ФК "Краснодар" с чемпионством в сезоне-2024/25. Молодцы!», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

«Краснодар» основан в феврале 2008 года. Клуб впервые стал чемпионом страны, этот трофей — первый в истории команды.