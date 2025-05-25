НАВЕРХ

Министр спорта России поздравил «Краснодар» с чемпионством

Источник:
Sibnet.ru
167 1
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев
Фото: Екатерина Колязина / CC BY-SA 4.0

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил клуб «Краснодар» с победой в чемпионате России по футболу.

В субботу, 24 мая «Краснодар» разгромил дома московское «Динамо» со счетом 3:0 в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые в истории стал чемпионом России.

«Поздравляю ФК "Краснодар" с чемпионством в сезоне-2024/25. Молодцы!», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

«Краснодар» основан в феврале 2008 года. Клуб впервые стал чемпионом страны, этот трофей — первый в истории команды.

Еще по теме
«Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу
Назван самый высокооплачиваемый спортсмен планеты
Перечислены претенденты на «Золотой мяч» — 2025
Суперкомпьютер назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
Российская теннисистка Мирра Андреева
Теннисистка Андреева рассказала об отношении к допингу
27.04.2025 12:59
Полумарафон имени Александра Раевича в Новосибирске
Обнаружено пугающее последствие марафонского бега
30.03.2025 08:13
Бегун
Раскрыт главный мотив, побуждающий людей к тренировкам
16.03.2025 18:49
Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев
Умер трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев
03.03.2025 09:22
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Разбитая техника и рацион пленных. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
59
Чиновницу уволили из-за угроз дочери отправкой на СВО
30
Шойгу рассказал об одиночестве наверху карьерной лестницы
28
Отказ Трампа вводить санкции против России расколол НАТО
19
Трамп отверг требование лидеров ЕС к России о прекращении огня
18
США выступили против участия Мединского в переговорах