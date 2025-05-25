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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Выход США из переговоров сравнили с поражением Украины

Источник:
«Газета.ру»
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Отказ президента США Дональда Трампа от участия в новом раунде переговоров между Россией и Украиной будет означать капитуляцию Киева, считает главный редактор еженедельника Forbes Стив Форбс.

Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что Москва и Киев должны самостоятельно вести переговоры. Таким образом хозяин Белого дома намекнул на возможность выхода Вашингтона из переговорного процесса.

«Заранее назовите это капитуляцией Украины», — приводит «Газета.ру» слова Форбса.

По его мнению, победа в украинском конфликте позволила бы Путину стать «политическим хозяином» Европы. В таком случае НАТО утратит влияние в регионе, а страны — члены организации больше не смогут рассчитывать на помощь США, резюмировал Форбс.

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Политика #Мир
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