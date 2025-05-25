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Летающая корова стала звездой соцсетей

Источник:
Sibnet.ru
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Эвакуируемая в Альпах корова Лони
Фото: © Peter Klaunzer / Keystone / AP

Корова по кличке Лони пролетела над швейцарскими Альпами — животное, как и всю деревню Блаттен, эвакуировали из-за угрозы оползня. Фото и видео, как корову перевозят вертолетом, завирусились в соцсетях.

Жителей альпийской деревни Блаттен и домашний скот в начале недели эвакуировали из-за угрозы оползня. Корову Лони пришлось доставить вертолетом, так как она получила травму, рассказал KNWA представитель кризисного центра Йонас Йейтцинер.

Всего из опасной зоны вывезли около 300 жителей, 190 овец, 26 коров и 20 кроликов.

Главную опасность представляют нестабильный скальный массив и ледник — их обрушение может вызвать мощный сход льда и камней. В долину, где находится деревня, может обрушиться от 2 до 5 миллионов кубических тонн породы.

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Топ комментариев

ld_andrey

Опять буржуи заныли, а ведь как нахваливали рыночную экономику.

Улитка на склоне

Рекордно низкий только уровень доверия властям.

pepelmetal

Это же райский сад по борельке 🤣

mosquito__2010

демократия цивилизованного мира.евросоюзу вилы.