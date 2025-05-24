Появились подробности о продолжении фильма «Дьявол носит Prada»

Сиквел «Дьявол носит Prada» выйдет в 2026 году, в продолжении редактор глянцевого журнала Миранда Пристли будет бороться за свою карьеру.

Главная героиня Миранда Пристли попытается спасти карьеру на фоне упадка популярности традиционных глянцевых изданий. Она столкнется со своей бывшей ассистенткой Эмили, которая стала руководителем компаний класса «люкс», описывает Variety сюжет.

Предполагается, что к роли Миранды Пристли вернется Мерил Стрип, а Эмили снова сыграет Эмили Блант. Премьера запланирована на 1 мая 2026 года.

Драмеди «Дьявол носит Prada» вышел в 2006 году. В основу лег одноименный роман Лорен Вайсбергер. Молодая журналистка Андреа Сакс (Энн Хэтэуэй) становится ассистенткой властного редактора журнала мод. Считается, что прототипом Миранды Пристли стала редактор американского Vogue Анны Винтур.