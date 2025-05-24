«Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу

Клуб «Краснодар» всухую обыграл московское «Динамо» и впервые в истории стал чемпионом России по футболу.

Матч заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счетом 3:0 в пользу краснодарских игроков. Голы забили Джон Кордоба (46-я минута), Никита Кривцов (81) и Эдуард Сперцян (90+10 — с пенальти).

Серебряным призером завершившегося сезона РПЛ стал «Зенит». Петербургский клуб неизменно побеждал в чемпионате России с 2019 года.

ФК «Краснодар» в 2008 году основал бизнесмен Сергей Галицкий, это один из немногих успешных частных клубов в России. Прежним лучшим результатом для клуба было второе место в прошлом сезоне.