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«Краснодар» впервые стал чемпионом России по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Матч «Краснодара» против «Динамо»
Фото: © ФК «Краснодар»

Клуб «Краснодар» всухую обыграл московское «Динамо» и впервые в истории стал чемпионом России по футболу.

Матч заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершился со счетом 3:0 в пользу краснодарских игроков. Голы забили Джон Кордоба (46-я минута), Никита Кривцов (81) и Эдуард Сперцян (90+10 — с пенальти).

Серебряным призером завершившегося сезона РПЛ стал «Зенит». Петербургский клуб неизменно побеждал в чемпионате России с 2019 года.

ФК «Краснодар» в 2008 году основал бизнесмен Сергей Галицкий, это один из немногих успешных частных клубов в России. Прежним лучшим результатом для клуба было второе место в прошлом сезоне.

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ld_andrey

Опять буржуи заныли, а ведь как нахваливали рыночную экономику.

Улитка на склоне

Рекордно низкий только уровень доверия властям.

pepelmetal

Это же райский сад по борельке 🤣

mosquito__2010

демократия цивилизованного мира.евросоюзу вилы.