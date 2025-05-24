Ученые впервые сфотографировали считавшуюся вымершей древнюю рыбу

Ученые впервые в истории встретили живую латимерию — рыбу, считавшуюся вымершей в эпоху динозавров — и сфотографировали ее.

Latimeria menadoensis — один из двух сохранившихся видов этого рода. Долгое время считалось, что они вымерли ещё во времена динозавров, около 65 миллионов лет назад. Однако в 1938 году латимерию неожиданно поймали рыбаки у берегов Южной Африки. Следующее подтвержденное обнаружение произошло лишь в 1997 году, когда ее заметили на рыбном рынке.

Древнюю рыбу заметили у берегов Индонезии, на глубине около 144 метров, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Фото: © Alexis Chappuis

Длина обнаруженной особи — 1,1 метра. Рыба не испугалась встречи с человеком: на следующий день ученые снова увидели ее на том же месте.

Латимерии появились около 420 миллионов лет назад, сохраняя свою уникальность на протяжении веков. В отличие от большинства современных рыб, происходящих от лучеперых предков, они принадлежат к числу немногих оставшихся рыб с лопастными плавниками, которые наполнены костями и поэтому напоминают конечности.