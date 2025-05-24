Тело фантаста Никитина заморозят для оживления в будущем

Писатель-фантаст, один из основателей славянского фэнтези Юрий Никитин, скончавшийся в пятницу в возрасте 85 лет, завещал подвергнуть его тело криоконсервации, сообщила его вдова Лилия Никитина.

«Согласно последней воле Юрия Александровича, его тело будет подвергнуто криоконсервации. С целью вернуться к жизни в будущем, когда медицинские технологии достигнут необходимого уровня развития», — написала Никитина на своей странице и на странице самого писателя в социальной сети «ВКонтакте».

Вдова писателя отметила, что поскольку процедура требует значительных финансовых затрат, семья обращается к читателям, коллегам и «всем, кто разделял творческие взгляды Юрия Александровича», с просьбой о финансовой поддержке.

Никитин написал более 40 книг, включая цикл «Трое из Леса», роман «Фарамунд», цикл «Странные романы», состоящий из книг «Трансчеловек», «Я живу в этом теле», «Проходящий сквозь стены», «Я — сингуляр», «Сингомэйкеры», «2024-й». Он стал одним из первых авторов, пишущих в жанре славянского фэнтези.